زيمبابوي تدين استهداف المدنيين في قطاع غزة

وأكدت أن التطورات المأساوية الأخيرة تسلّط الضوء على الحاجة الملحّة إلى العملية السياسية، من أجل إيجاد حلّ دائم وعادل يحترم حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، على النحو الذي نصّت عليه قرارات الأمم المتحدة.