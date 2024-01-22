"بوليتيكو": الحوثيون يخططون لتصعيد هجماتهم في البحر الأحمر

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم (الاثنين)، أن جماعة الحوثيين في اليمن تخطط لتصعيد هجماتها في البحر الأحمر، من خلال الحصول على المزيد من الأسلحة عبر إيران.
وأضافت المجلة أن معلومات استخباراتية جمعتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، بينت أن جماعة الحوثي تسعى للحصول على المزيد من الأسلحة الإيرانية.
ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي مطلع إلى أن جماعة الحوثي قد تحاول مهاجمة القوات الغربية في المنطقة، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الضربات الأخيرة، التي شنتها الولايات المتحدة في اليمن قد غيَّرت من خططها المتعلقة بهذا النوع من الهجمات.
وأشارت إلى أنه على مدى نحو شهر، حلل مسؤولون أمريكيون المعلومات المتعلقة بتخطيط الحوثيين للهجمات المتزايدة، بما في ذلك محاولات شراء أسلحة إضافية لإطلاق الصواريخ على سفن الشحن.
وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى الحوثيين، خلال شهر يناير الجاري، كما صادرت قارباً صغيراً يحمل مكونات صواريخ كروز، وأخرى باليستية إيرانية الصنع.