"بوليتيكو": الحوثيون يخططون لتصعيد هجماتهم في البحر الأحمر

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي مطلع إلى أن جماعة الحوثي قد تحاول مهاجمة القوات الغربية في المنطقة، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الضربات الأخيرة، التي شنتها الولايات المتحدة في اليمن قد غيَّرت من خططها المتعلقة بهذا النوع من الهجمات.