نتنياهو: قضينا على معظم حكومة الحوثيين بضربة جوية وهذا مجرد بداية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ضربة جوية استهدفت تجمعًا لكبار قادة جماعة الحوثيين في صنعاء، بينما كانوا يتابعون خطابًا لزعيمهم عبد الملك الحوثي، مؤكدًا أن العملية أوقعت قتلى بين وزراء في حكومة الحوثيين وقادة عسكريين بارزين.
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر، تعليقًا على الغارات التي نُفذت يوم الخميس الماضي، وأكد فيها أن الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في المواجهة مع الحوثيين.
وأضاف: "في كل خطاب، يَعِد الحوثي بضرب إسرائيل وتدميرها، وقد نقشوا ذلك على راياتهم، لكن هذا الوعد لن يتحقق. أما وعدنا بضرب النظام الإرهابي بقوة أكبر، فقد تحقق بالفعل".
وتابع قائلًا: "بضربة قاضية، قضى جيش الدفاع الإسرائيلي على معظم أعضاء حكومة الحوثيين وكبار قادتهم العسكريين، وهذه ليست سوى البداية"، مشددًا على أن بلاده ستواصل استهداف الجماعة.