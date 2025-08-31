نتنياهو: قضينا على معظم حكومة الحوثيين بضربة جوية وهذا مجرد بداية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ضربة جوية استهدفت تجمعًا لكبار قادة جماعة الحوثيين في صنعاء، بينما كانوا يتابعون خطابًا لزعيمهم عبد الملك الحوثي، مؤكدًا أن العملية أوقعت قتلى بين وزراء في حكومة الحوثيين وقادة عسكريين بارزين.