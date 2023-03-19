على بعد 30 كم من حدود كوريا الشمالية.. واشنطن وسول تجريان مناورات مشتركة

أجرى الجيش الكوري الجنوبي، والجيش الأمريكي، تدريبات عسكرية مشتركة، اليوم "الأحد"، على بعد أقلّ من 30 كيلومترًا من الحدود الكورية الشمالية.
وركّزت التدريبات التي أطلق عليها اسم "درع الحرية"، على نقل مدافع الهاوترز "M777" بطائرات الهليكوبتر، كما تضمنت مقاتلات من طراز F-35A من سلاح الجو الكوري الجنوبي، وقاذفات B-1B ومقاتلات F-16 التابعة للقوات الجوية الأمريكية؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأطلقت كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم، صاروخًا باليستيًّا قصيرَ المدى، في اتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.