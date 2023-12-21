مدير "الصحة العالمية" يطالب بوقف إطلاق النار في غزة لإنهاء مذبحة المدنيين

وبين أن ⁠نحو 300 شخص يموتون يوميًا في غزة في المتوسط، مع احتدام القتال خصوصًا في ظل انهيار النظام الصحي، حيث لا يعمل سوى 9 مستشفيات بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى في غزة، وجميع المستشفيات في شمال غزة توقفت عن العمل.