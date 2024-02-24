تل أبيب.. حاخام يهودي أسس "بيت الرعب" يقر بذنبه في استعباد 30 امرأة

اعترف حاخام في القدس باستعباد 30 امرأة في منزل يُطلق عليه "بيت الرعب" بذنبه في تهم أقل مقابل حكم مخفف يتضمن القيام بأعمال لخدمة المجتمع وتعويض نقدي لضحاياه.
وكان أهارون راماتي قد اتُهم باستعباد النساء والاعتداء عليهن وعرقلة العدالة وغيرها، لكنه توصل إلى صفقة تنص على الإقرار بذنب احتجاز هؤلاء الأشخاص في ظروف أشبه بالعبودية، مقابل حكم مخفف لمدة تسعة أشهر فقط والقيام بأعمال لخدمة المجتمع وتعويض ضحاياه مبلغ 34 ألف دولار .
وتم التوصل إلى هذه الصفقة، بعد أن رفضت 11 امرأة الإدلاء بشهادتهن ضد راماتي بسبب تعرضهن لصدمة شديدة لدرجة أنه لم يكن بوسعهن مواجهته.
وكانت هذه القضية قد تصدرت عناوين الأخبار في إسرائيل بعد اعتقال راماتي عام 2020، حيث وصفت الشرطة الحاخام بأنه "زعيم طائفة" استخدم العنف والترهيب وحكايا اللعنة الأبدية لتلقين ضحاياه والسيطرة عليهن.
وقالت الشرطة لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بعد اعتقاله: "كان عليهن أن يطلبن منه الإذن في كل شيء، والتشاور معه فيما يتعلق بكل إجراء بسيط".
وبدأ راماتي في جذب النساء حوله في عام 2008 من خلال تقديم نفسه كزعيم ديني مستنير يعرف "الطريق الحقيقي" للخلاص، حسبما ذكر موقع "واي نت".
ودعا النساء للعيش في منزله، الذي أعاد تسميته بـ"مدرسة بئر مريم"، حيث كن يعشن على فُرش متعفنة في ثلاث غرف نوم في ظروف متداعية.
ومع تزايد أتباعه، انتقل راماتي إلى منزل مجاور، حيث عاشت أكثر من 30 امرأة داخله، وتقول بعض التقارير إن ما يصل إلى 50 امرأة مع أطفال كانوا يعيشون فيه.