تل أبيب.. حاخام يهودي أسس "بيت الرعب" يقر بذنبه في استعباد 30 امرأة

ومع تزايد أتباعه، انتقل راماتي إلى منزل مجاور، حيث عاشت أكثر من 30 امرأة داخله، وتقول بعض التقارير إن ما يصل إلى 50 امرأة مع أطفال كانوا يعيشون فيه.