البيت الأبيض: لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره للخطر

أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أنه لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره للخطر، مشددًا على أن الوقت الآن يجب أن يكون للحوار وليس لدعوات المواجهات والتصعيد، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، دعا البيت الأبيض كل الأطراف العراقية للالتزام بالهدوء ووقف العنف، مطالبًا الفرقاء في العراق بحل خلافاتهم بالحوار والدستور، لافتًا إلى أنه لا يجب أن تتوقف المؤسسات الحكومية في العراق عن العمل.
ومن جانب آخر، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في رد على سؤال لـ "العربية": "نطالب جميع العراقيين بالابتعاد عن العنف"، مضيفًا: "ندعو إلى الاعتصامات السلمية فقط في العراق".
وفي غضون ذلك، دخل حظر تجول شامل في عموم العراق حيز التنفيذ، بدءًا من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، على الرغم من استمرار التظاهرات في عدد من المحافظات والعاصمة بغداد.
وأوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان، الاثنين، أن الحظر يشمل منع سير كل العربات أو المواطنين في العاصمة.
أعلن الأمن إغلاق جميع مداخل بغداد الشمالية والجنوبية، بعد أن أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين والسيطرة مجددًا على قصر الرئاسة.
وقبيل دخول حظر التجول حيز التنفيذ، أفاد مراسل العربية/الحدث بأن المواطنين في الناصرية استجابوا إلى دعوات الكاظمي وأخلوا المواقع الحكومية لكنهم أبقوها مغلقة.
وأفادت مصادر العربية بانتشار تنظيم سرايا السلام المسلح التابع للتيار الصدري قرب المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وفي عدة مناطق عراقية، وتم حرق خيام المعتصمين قرب البرلمان داخل المنطقة الخضراء.
ودعت العمليات المشتركة في وقت سابق المتظاهرين الغاضبين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، وأكدت أنها ملتزمة بـ "أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدماء"، وفق تعبيرها. وشددت في الوقت عينه على مسؤوليتها في حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة.
أوضحت أن التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين، وأن القوات الأمنية ستقوم بواجبها في حماية الأمن والاستقرار. وناشدت المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية، والحفاظ على الأمن.
وأتى هذا القرار فيما استمر توافد أنصار الصدر الحانقين، إلى العاصمة، وسط وقوع اشتباكات مع مسلحين من الحشد، الذين أطلقوا الرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المحتجين، بحسب ما أفادت رويترز.
وكان الصدر قد أعلن في وقت سابق اليوم بتغريدة على حسابه في تويتر اعتزال العمل السياسي، وغلق المكاتب التابعة لتياره، بعد أشهر من الانسداد في المشهد السياسي بالبلاد، وتعثر في انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، إثر تعنت خصوم الصدر من الإطار التنسيقي الموالي لإيران.