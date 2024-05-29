رابطة العالم الإسلامي تُدين مواصلة الاحتلال ارتكاب مجازر الإبادة بحق الشعب الفلسطيني

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ بهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافّة، التي تتمّ على مرأى ومَسمعٍ من العالَم بأسره، حيث تتفاقم هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني، وباتت وصمة عارٍ في جبين الإنسانية.