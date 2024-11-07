بعد إعادة انتخابه.. هل يعترف "ترامب" بكوريا الشمالية "كقوة نووية"؟

يقول "رامون باتشيكو باردو" من كينغز كوليدج في لندن: "يشعر ترامب أن تواصله كان ناجحًا خلال رئاسته الأولى؛ إذ أحس أنه حل القضية النووية الكورية الشمالية، بالإضافة إلى ذلك جذبت قمم ترامب مع "كيم" اهتمامًا إعلاميًّا كبيرًا، وهو ما يستمتع به جدًّا"؛ وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".