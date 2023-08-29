باكستان.. تعليق حكم سجن "عمران خان" مع إبقاء قرار منعه من العمل السياسي

علّقت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، وأمرت بالإفراج عنه، مع إبقاء قرار منعه من العمل السياسي.
وأمس أسقطت محكمة باكستانية، قضية تحريض على العصيان موجهة لرئيس الوزراء السابق عمران خان؛ حسب ما أفاد به محاميه، وأمْر محكمة.
وكان "خان" (70 عامًا) قد اتُّهِم في مارس بالتحريض على العصيان في دعوى كانت مرفوعة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، بناء على شكوى زعمت أن إحدى خطبه تصل إلى حد التحريض على العصيان.
وبعد الاستئناف الذي قدّمه "خان"، قالت المحكمة العليا في بلوشستان: إن المدعين لم يتمكنوا من الحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة الاتحادية أو الحكومة الإقليمية لتوجيه تهم التحريض.
وقضت المحكمة بأن الاتهامات "بلا سند قانوني، وليس لها أي أثر قانوني"، وأمرت السلطات بإلغاء القضية.