باكستان.. تعليق حكم سجن "عمران خان" مع إبقاء قرار منعه من العمل السياسي

وكان "خان" (70 عامًا) قد اتُّهِم في مارس بالتحريض على العصيان في دعوى كانت مرفوعة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، بناء على شكوى زعمت أن إحدى خطبه تصل إلى حد التحريض على العصيان.