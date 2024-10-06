باكستان.. مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار ضخم قرب مطار كراتشي

ذكرت وسائل إعلام باكستانية مساء أمس الأحد أن انفجارًا وقع بالقرب من مفترق طرق، يؤدي إلى المطار الدولي بمدينة كراتشي، أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة آخرين؛ نُقلوا إلى المستشفى فورًا.
وفي التفاصيل، أوضحت قناة "جيو" التلفزيونية أن "الانفجار وقع بالقرب من المطار الدولي في مدينة كراتشي الباكستانية، وأدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة عدد آخر".
وذكرت تقارير أن "الانفجار كان عبارة عن عبوة ناسفة"، وقد بدأ التحقيق. كما أشارت إلى أنه "كان هناك مواطنون أجانب في السيارة التي أُصيبت بالانفجار"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وذكرت القناة نقلاً عن الشرطة أنه بحسب البيانات الأولية انفجر صهريج؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارات القريبة. كما سُمع دوي الانفجار في مناطق متفرقة من المدينة.
ووصلت الشرطة وقوات الأمن وفِرق الإنقاذ إلى الموقع، فيما تم نقل المصابين فورًا للمستشفى.