باكستان.. مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار ضخم قرب مطار كراتشي

ذكرت وسائل إعلام باكستانية مساء أمس الأحد أن انفجارًا وقع بالقرب من مفترق طرق، يؤدي إلى المطار الدولي بمدينة كراتشي، أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة آخرين؛ نُقلوا إلى المستشفى فورًا.