تعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية .. الفيفا يلقي بالمسؤولية على اليويفا

أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيكتور مونتالياني، أن مسألة استمرار مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية تقع ضمن صلاحيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، باعتبارها عضواً فيه، مشدداً على ضرورة احترام آليات الاتحاد الأوروبي وقراراته في هذا الشأن.
وأوضح مونتالياني، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، خلال مؤتمر للأعمال الرياضية، أن الأمر "لا يختلف عن أي اتحاد تابع لكونكاكاف يجب التعامل معه لأسباب مختلفة"، مؤكداً أن القرار النهائي يعود إلى اليويفا.
وكان من المتوقع أن يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تصويتاً طارئاً هذا الأسبوع للنظر في تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية على خلفية العدوان المتواصل على غزة، غير أن تقارير إعلامية بريطانية أفادت بتأجيل التصويت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لوقف الحرب.
وتزامناً مع ذلك، دعت منظمة العفو الدولية كلًّا من الفيفا واليويفا إلى تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، عبر رسالة رسمية وجهتها إلى الهيئتين الرياضيتين، مشيرة إلى الانتهاكات المرتبطة بالنزاع القائم.
ورغم الضغوط الدولية المتزايدة، لا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤجل حسم ملف تعليق عضوية إسرائيل، فيما تحتل الأخيرة المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.