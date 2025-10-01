تعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية .. الفيفا يلقي بالمسؤولية على اليويفا

وكان من المتوقع أن يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تصويتاً طارئاً هذا الأسبوع للنظر في تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية على خلفية العدوان المتواصل على غزة، غير أن تقارير إعلامية بريطانية أفادت بتأجيل التصويت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لوقف الحرب.