العالم

التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 24 عامًا.. 85.51%

بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة 3 مرات في ثلاثة أشهر
التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 24 عامًا.. 85.51%
سبق
سبق

أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الخميس، أن التضخم في تركيا ارتفع في أكتوبر على أساس سنوي لأعلى مستوى في 24 عامًا عند 85.51%، وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات، بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة ثلاث مرات في ثلاثة أشهر رغم ارتفاع الأسعار.

وأوضح معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.54% على أساس شهري، مقابل توقعات في مسحٍ أجرته "رويترز" بارتفاع 3.60%.

ووفق "رويترز" كان من المتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي 85.60%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.83% على أساس شهري في أكتوبر، و157.69% على أساس سنوي.

تركيا
البنك المركزي

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