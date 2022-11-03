التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 24 عامًا.. 85.51%

أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الخميس، أن التضخم في تركيا ارتفع في أكتوبر على أساس سنوي لأعلى مستوى في 24 عامًا عند 85.51%، وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات، بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة ثلاث مرات في ثلاثة أشهر رغم ارتفاع الأسعار.