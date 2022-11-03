التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 24 عامًا.. 85.51%

أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الخميس، أن التضخم في تركيا ارتفع في أكتوبر على أساس سنوي لأعلى مستوى في 24 عامًا عند 85.51%، وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات، بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة ثلاث مرات في ثلاثة أشهر رغم ارتفاع الأسعار.
وأوضح معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.54% على أساس شهري، مقابل توقعات في مسحٍ أجرته "رويترز" بارتفاع 3.60%.
ووفق "رويترز" كان من المتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي 85.60%.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.83% على أساس شهري في أكتوبر، و157.69% على أساس سنوي.