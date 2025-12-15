"ترامب": نحقق في احتمال خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة بعد اغتيال قيادي من "حماس"

وأوضح ترامب، في تصريحات من المكتب البيضاوي يوم الاثنين، أن قوة تحقيق الاستقرار الدولية بدأت العمل فعليًا في غزة، مشيرًا إلى انضمام المزيد من الدول إليها، وأضاف: "أعتقد أنها تعمل بشكل أو بآخر. هناك دول مشاركة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها".