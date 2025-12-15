"ترامب": نحقق في احتمال خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة بعد اغتيال قيادي من "حماس"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تحقق في ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب مقتل قيادي في حركة "حماس" جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية يوم السبت.
وأوضح ترامب، في تصريحات من المكتب البيضاوي يوم الاثنين، أن قوة تحقيق الاستقرار الدولية بدأت العمل فعليًا في غزة، مشيرًا إلى انضمام المزيد من الدول إليها، وأضاف: "أعتقد أنها تعمل بشكل أو بآخر. هناك دول مشاركة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها".
وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد قصفت سيارة على طريق الرشيد غرب مدينة غزة بأربعة صواريخ، ما أدى إلى مقتل رائد سعد، القيادي البارز في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس".
ووصفت الحركة الغارة بأنها "خرق واضح" لوقف إطلاق النار والخطة الأمريكية التي تم التوصل إليها مؤخرًا، متهمةً إسرائيل بالسعي لإفشال الاتفاق عمداً، ودعت الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"الخروقات الإسرائيلية المتكررة".
ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تواصل القوات الإسرائيلية سيطرتها على النصف الشرقي من قطاع غزة، بينما استعادت حماس السيطرة على النصف الغربي، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني وسط دمار واسع خلّفته العمليات العسكرية.
ولم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق حول الخطوات التالية، حيث تشترط إسرائيل نزع سلاح "حماس" ومنعها من أي دور في إدارة القطاع مستقبلاً، في حين ترفض الحركة التخلي عن سلاحها وتطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة.
وينص الاتفاق على تشكيل قوة استقرار دولية بتفويض من الأمم المتحدة لحفظ السلام، فيما شدد القيادي في "حماس" خليل الحية على أن دور هذه القوة يجب أن يقتصر على الانتشار على حدود القطاع، دون الدخول إلى أراضيه.