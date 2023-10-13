120 أسيرًا إسرائيليًّا وأكثر.. "سكان غزة" ينزحون تحت "وطأة قصف الاحتلال"

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته البرية والمدرعة دهمت قطاع غزة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرا من المدنيين في غزة بدؤوا بالتحرك جنوبًا لـ"النجاة بأنفسهم".