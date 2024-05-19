"الوصول لطائرة الرئيس الإيراني سيرًا على الأقدام".. فيديو يظهر الظروف الجوية الصعبة بالموقع

أظهر فيديو بثه التلفزيون الإيراني الظروف الجوية الصعبة التي تحيط بعملية الوصول لطائرة الرئيس الإيراني التي تعرضت لحادث في وقت سابق اليوم.
وأفادت تقارير إعلامية، مساء الأحد، بنجاح فريق البحث والإنقاذ في تحديد مكان حادثة مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وقالت وكالة تسنيم: إن الظروف الجوية الصعبة حولت عمليات البحث من الجو إلى السير على الأقدام.
وذكرت مصادر إعلامية أن المروحية تتواجد بالقرب من قرية أوزي في غابات أرسباران، بمقاطعة ورزقان، إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.
كما تحدّثت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.
ونقلت "إرنا" عن مصادر محلية قولها: إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقل رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسؤولين الآخرين.