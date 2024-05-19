"الوصول لطائرة الرئيس الإيراني سيرًا على الأقدام".. فيديو يظهر الظروف الجوية الصعبة بالموقع

ونقلت "إرنا" عن مصادر محلية قولها: إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقل رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسؤولين الآخرين.