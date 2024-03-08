نصيحة بريطانية للحذر.. حادثة بحرية في منطقة يهاجم فيها الحوثيون السفن!

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريراً اليوم الجمعة عن حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن اليمنية في المياه التي يشن فيها الحوثيون هجمات على السفن.