نصيحة بريطانية للحذر.. حادثة بحرية في منطقة يهاجم فيها الحوثيون السفن!

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريراً اليوم الجمعة عن حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن اليمنية في المياه التي يشن فيها الحوثيون هجمات على السفن.
وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية أن السلطات تتحرى الواقعة، ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
ويأتي هذا التقرير في سياق هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر، وفق ما نقلت "العربية.نت".
فقد أعلن الحوثيون منذ 19 نوفمبر تنفيذ هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بـ"إسرائيل" أو متّجهة إلى موانئها.
ولمحاولة الردع، تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير الماضي، وينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.
وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافاً مشروعة".