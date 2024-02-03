رغم تعهده بتسليم السلطة.. الرئيس السنغالي يلغي الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، في خطاب للأمة اليوم السبت، إلغاء مرسوم حُدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير (شباط) المقبل؛ وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما.