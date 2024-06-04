الهند.. "مودي" يعلن فوز تحالفه في الانتخابات

ووفقًا للنتائج الأولية لهيئة الانتخابات الهندية، حتى الساعة 18:55 بالتوقيت المحلي (13:25 ت.غ)، يتقدم التحالف الوطني الديمقراطي الحاكم بعدد 290 مقعدًا مقابل 230 لتحالف المؤتمر الوطني الهندي المعارض، من أصل 543 مقعدًا في البرلمان.