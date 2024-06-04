الهند.. "مودي" يعلن فوز تحالفه في الانتخابات
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم (الثلاثاء)، فوز التحالف الوطني الديمقراطي الحاكم، للمرة الثالثة على التوالي بالانتخابات العامة في البلاد، لكن دون تحقيق فوز ساحق.
وقال "مودي" على منصة "إكس": "وضع الناس ثقتهم في التحالف الوطني الديمقراطي للمرة الثالثة على التوالي، وهذا إنجاز تاريخي في تاريخ الهند".
وأشار إلى أنه "سيواصل العمل لتحقيق تطلعات الشعب"، وفقًا لـ"فرانس برس".
ووفقًا للنتائج الأولية لهيئة الانتخابات الهندية، حتى الساعة 18:55 بالتوقيت المحلي (13:25 ت.غ)، يتقدم التحالف الوطني الديمقراطي الحاكم بعدد 290 مقعدًا مقابل 230 لتحالف المؤتمر الوطني الهندي المعارض، من أصل 543 مقعدًا في البرلمان.
ويتجاوز بذلك التحالف الوطني الديمقراطي الحاكم عتبة 272 مقعدًا المطلوبة لتشكيل الحكومة.
وشهدت الهند انتخابات عامة من 7 مراحل، استغرقت 6 أسابيع، وشارك فيها قرابة 650 مليون ناخب من أصل مليار يحق لهم التصويت، لاختيار أعضاء البرلمان المكوّن من 543 مقعدًا، بحسب هيئة الانتخابات الهندية.