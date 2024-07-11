بعد انسحاب الاحتلال.. انتشال أكثر من 60 شهيدًا من الشجاعية شرقي غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والدفاع المدني، اليوم، عن انتشال أكثر من 60 شهيدًا من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه، تاركة عشرات الشهداء تحت أنقاض المنازل وفي الطرقات، بعد أنْ منعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم خلال حصار الحي، الذي استمرّ نحو أسبوعين.