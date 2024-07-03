"يسعيان لتشكيل جبهة ضد الغرب".. "بوتين" و"شي" يشاركان في قمة "عالم متعدد الأقطاب"

وترتسم خلافات كثيرة بين أعضاء المنظمة إذ يريد "بوتين" و"شي" تشكيل جبهة موحدة ضد الغرب، إلا أنهما يتنافسان على المستوى الاقتصادي، وخاصة في آسيا الوسطى، وهي منطقة غنية بالنفط وممر حيوي لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا، وفقاً لـ"فرانس برس".