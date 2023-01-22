لليوم الخامس.. ميليشيا الحوثي تواصل عمليات التنكيل بسكان همدان اليمنية

وطالب المركز الأمريكي للعدالة، بوقف تلك الانتهاكات، لافتاً إلى أن الميليشيات داهمت القرى وجرفت المزارع واحتلت المنازل وطردت السكان، بزعم أن تلك المنازل محجوزة من قبل المحكمة تمهيداً لمصادرتها، بعد أن كانت قد زعمت سابقاً أن حملتها على المنطقة كانت بحجة البحث عن أسلحة.