استشهاد 23 فلسطينيًا جراء غارات إسرائيلية على غزة

وفي سياق متصل، استشهد خمسة فلسطينيين، وجرح العشرات في قصف استهدف مدينة دير البلح ومخيمات المغازي والنصيرات وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصف من البوارج الحربية الإسرائيلية استهدف شواطئ مدينتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، كما استشهد خمسة فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.