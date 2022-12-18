"الشيوخ الأمريكي" يدعو المجتمع الدولي إلى الرد على جرائم النظام الإيراني ضد شعبه

وتعد هذه الاحتجاجات أجرأ تحدٍ للنظام منذ ثورة 1979، وقد واجهه بالعنف والقمع مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات، وبحملة اعتقالات طالت الآلاف، وصدر على إثره أحكام بالإعدام نفذت طهران منها اثنين حتى الآن مما أثار موجة إدانات غربية وحقوقية.