البشير ونائبه بالمستشفى العسكري.. وقيادات من النظام السوداني السابق يغادرون سجن كوبر

ومن جهته، قال المعز حضرة، عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989، التي يحاكَم فيها البشير و18 من أعوانه، في تصريحات صحفية: "إن طائرة مروحية نقلت البشير ونائبه بكري حسن صالح ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين إلى جهة غير معلومة، وذلك بعد ساعات من قيام مجموعة مسلحة باقتحام سجن كوبر، وإطلاق سراح أكثر من ألف سجين من داخله، من بينهم قيادات إخوانية".