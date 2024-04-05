مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً بمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة في غزة

يُشار إلى أن هذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفاً حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، عندما شنّت "حماس" هجوماً على مستوطنات غلاف غزة.