مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً بمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة في غزة

تبنى مجلس حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قراراً يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية محتملة في غزة، وطالب بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل؛ بسبب الحرب في قطاع غزة.
وأبدى المجلس، مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وصوّتت لمصلحته 28 دولة، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوّتت ضده 6 دول، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".
وقال مكتب حقوق الإنسان، تعليقاً على الغارة الإسرائيلية على موظفي "وورلد سنترال كيتشن" في غزة، إن "مهاجمة الأشخاص أو المواد المستخدمة في المساعدات الإنسانية قد تصل إلى حد جريمة حرب".
يُشار إلى أن هذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفاً حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، عندما شنّت "حماس" هجوماً على مستوطنات غلاف غزة.
ولا يملك المجلس أيَّ وسيلةٍ مُلزمة لفرض تنفيذ قراراته.