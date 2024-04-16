"أكسيوس": عقوبات أمريكية مرتقبة ضد إيران لهجومها على "إسرائيل"

وأشار "أكسيوس" إلى أن القرار يعد بمثابة رسالة خفية موجهة لـ"إسرائيل"، مفادها أن هناك أكثر من طريقة للإضرار بإيران، في ظل سعي "إسرائيل" للرد على الهجوم الذي تعرضت له من طهران.