"أكسيوس": عقوبات أمريكية مرتقبة ضد إيران لهجومها على "إسرائيل"

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، أن أمريكا ستفرض عقوبات جديدة على إيران، رداً على هجومها الأخير ضد "إسرائيل".
وأضاف الموقع أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، تعتزم إعلان عقوبات جديدة ضد إيران، وستضغط على نظرائها من دول العالم الذين يزورون واشنطن خلال الفترة الحالية، لحضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المستمرة حتى 20 أبريل الجاري.
وأشار "أكسيوس" إلى أن القرار يعد بمثابة رسالة خفية موجهة لـ"إسرائيل"، مفادها أن هناك أكثر من طريقة للإضرار بإيران، في ظل سعي "إسرائيل" للرد على الهجوم الذي تعرضت له من طهران.