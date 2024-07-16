تسبب في مقتل 9 أشخاص.."داعش" يعلن مسؤوليته عن "هجوم المسجد" في عُمان

وأسفرت الحادثة حسبما نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن "وفاة خمسة أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة (28) شخصًا من جنسيات مختلفة بينهم (4) أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وتتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة".