تسبب في مقتل 9 أشخاص.."داعش" يعلن مسؤوليته عن "هجوم المسجد" في عُمان

أعلن تنظيم "داعش" أمس الثلاثاء مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في سلطنة عُمان تسبب في مقتل تسعة أشخاص بينهم شرطي وثلاثة مهاجمين وإصابة ما يزيد على 28 آخرين.
ونشر التنظيم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء على تطبيق تليجرام ما قال إنه تسجيل مصور للهجوم.
وأضاف التنظيم وفق رويترز أن "الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصًا وخمسة من القوات العُمانية بينهم ضابط في الشرطة".
وأعلنت الشرطة العُمانية، مساء الثلاثاء، إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت الاثنين بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط .
وأسفرت الحادثة حسبما نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن "وفاة خمسة أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة (28) شخصًا من جنسيات مختلفة بينهم (4) أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وتتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة".