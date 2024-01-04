بعد موجة الضربات الروسية.. "الناتو" يعقد اجتماعاً مع أوكرانيا

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم (الخميس)، أن الأمين العام ينس ستولتنبرج سيعقد اجتماعاً لدبلوماسيين من الحلف ومسؤولين من أوكرانيا في العاشر من يناير، عقب الموجة الأحدث من الضربات الجوية الروسية المكثفة على أوكرانيا.