بعد موجة الضربات الروسية.. "الناتو" يعقد اجتماعاً مع أوكرانيا

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم (الخميس)، أن الأمين العام ينس ستولتنبرج سيعقد اجتماعاً لدبلوماسيين من الحلف ومسؤولين من أوكرانيا في العاشر من يناير، عقب الموجة الأحدث من الضربات الجوية الروسية المكثفة على أوكرانيا.
وأوضح متحدث باسم "الناتو"، أن اجتماع ما يعرف باسم مجلس حلف الأطلسي-أوكرانيا حديث التأسيس، ينعقد بناءً على طلب كييف في أعقاب هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على المدنيين والمدن والبلدات الأوكرانية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وكثفت روسيا الهجمات خلال فترة احتفالات العام الجديد، إذ حذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن هجوماً أوكرانياً على مدينة بيلجورود الروسية، الذي أسفر عن سقوط 25 مدنياً، لن يمر دون عقاب.