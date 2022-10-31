50 صاروخ كروز.. "روسيا" تُمطر البنى الحيوية الأوكرانية في كييف وخاركيف

وتعليقًا على هجمات الاثنين، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، وفق "سكاي نيوز عربية": إن القوات الروسية تُواصل قصف منشآت مدنية، مضيفًا: "سنثابر، وستدفع أجيال من الروس ثمنًا باهظًا لهذا العار".