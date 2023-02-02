"نحن مهددون".. "بوتين" يعترف بخطورة دبابات "ليوبارد 2" على الجيش الروسي في أوكرانيا

وفي احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي على الجيش الألماني في ستالينجراد؛ قال "بوتين": "هذا أمر لا يصدق لكنّه حقيقي، نحن مهدّدون مجددًا بدبّابات ليوبارد ألمانية"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".