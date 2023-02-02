"نحن مهددون".. "بوتين" يعترف بخطورة دبابات "ليوبارد 2" على الجيش الروسي في أوكرانيا

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم "الخميس"، بخطورة دبابات "ليوبارد-2" الألمانية على الجيش الروسي في أوكرانيا.
وفي احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي على الجيش الألماني في ستالينجراد؛ قال "بوتين": "هذا أمر لا يصدق لكنّه حقيقي، نحن مهدّدون مجددًا بدبّابات ليوبارد ألمانية"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأشار إلى أن "تهديد الغرب لروسيا بدبابات ليوبارد الألمانية، سيأتي الرد عليه بأكثر من مجرد دبابات في ساحة المعركة".
واعتبر أن ما وصفه بـ"إيديولوجية النازيين" تشكل خطرًا كبيرًا على روسيا"، وأن بلاده "واثقة من تحقيق النصر في أوكرانيا".