أثناء قطفهن ثمار الفاكهة.. مسلحون يخطفون 50 امرأة في بوركينا فاسو

أعلنت حكومة بوركينا فاسو، اليوم (الاثنين)، أن مسلحين خطفوا نحو 50 امرأة في إقليم سوم بشمال البلاد يومي 12 و13 يناير الجاري.
وأوضحت الحكومة في بيان أن المسلحين خطفوا النساء أثناء قيامهن بقطف ثمار الفاكهة البرية بالقرب من قرية ليكي، على بعد نحو 15 كيلومتراً من بلدة أريبيندا، وفي منطقة أخرى غربي البلدة، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى أنها بدأت البحث عن المخطوفات؛ بهدف العثور على جميع الضحايا الأبرياء سالمين.
وتحارب بوركينا فاسو تمرداً عنيفاً مرتبطاً بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، امتد من مالي المجاورة في 2015 على الرغم من الجهود العسكرية الدولية لاحتوائه.