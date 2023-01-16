أثناء قطفهن ثمار الفاكهة.. مسلحون يخطفون 50 امرأة في بوركينا فاسو

وأوضحت الحكومة في بيان أن المسلحين خطفوا النساء أثناء قيامهن بقطف ثمار الفاكهة البرية بالقرب من قرية ليكي، على بعد نحو 15 كيلومتراً من بلدة أريبيندا، وفي منطقة أخرى غربي البلدة، وفقاً لـ"رويترز".