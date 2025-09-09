"تفريغ مدينة غزة".. إسرائيل تجبر مليون فلسطيني على النزوح تحت نيران القصف

وأثار أمر الإخلاء حالة من الفوضى في مدينة غزة المكتظة، إذ يواجه سكانها خطر التهجير القسري تحت القصف الإسرائيلي، وحذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السكان قائلاً: "لقد تم تحذيركم، اخرجوا"، مشيرًا إلى "أن المدينة هي آخر معاقل حماس"، لكن الواقع يظهر أن 950 ألفًا من أصل مليون نسمة ما زالوا في المدينة، مترددين في مغادرتها بسبب القصف المستمر حتى في المناطق المفترض أنها آمنة.