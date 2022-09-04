السفير الأمريكي لدى روسيا يغادر موسكو بعد انتهاء مهمته

غادر السفير الأمريكي لدى روسيا جون ساليفان، اليوم "الأحد"، موسكو بعد انتهاء مهمّته؛ بحسب ما أعلنت السفارة الأمريكية بموسكو.
وقالت السفارة في بيان: "اختتم السفير في روسيا الاتحادية جون ساليفان، الذي عيّن في ديسمبر 2019، مهمّته كمبعوث للولايات المتحدة، وغادر موسكو اليوم".
وأضافت: "بعد مغادرته سيضع حدًّا لمسيرته المهنية في الخدمة العامة، التي استمرّت أربعة عقود، وفي عهد خمسة رؤساء أمريكيين".
وبيّنت أن إليزابيث رود نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، ستتولى منصب القائم بالأعمال حتى وصول من يخلف "سوليفان"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وكان "ساليفان" "62 عامًا" المتحدّر من بوسطن في ولاية ماساتشوستس، مساعدًا لوزير الخارجية خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وشغل عدة مناصب مهمّة في وزارات العدل والدفاع والتجارة في الولايات المتحدة.