السفير الأمريكي لدى روسيا يغادر موسكو بعد انتهاء مهمته

وكان "ساليفان" "62 عامًا" المتحدّر من بوسطن في ولاية ماساتشوستس، مساعدًا لوزير الخارجية خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وشغل عدة مناصب مهمّة في وزارات العدل والدفاع والتجارة في الولايات المتحدة.