نزعة للنمو والتطور.. الصين: تعاوننا مع موسكو يعزز "سلام العالم وتنميته"

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم: إن الصين وروسيا تقيمان علاقات وثيقة على مختلف المستويات، مما يسهم في الحفاظ على السلام والتنمية في كل العالم.
وأضاف: "هناك تعاون وثيق بين روسيا والصين على مختلف المستويات، وهو يسهم في تعزيز تطور العلاقات الثنائية، ويسهم في نشر السلام والتنمية في كل العالم".
ووفقًا للدبلوماسي الصيني، يجري تبادل طبيعي وتعاون مثمر بين الدولتين في مجال التجارة الثنائية، وقال: "تتمتع هذه التجارة الثنائية بنزعة جيدة نحو النمو والتطور"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
كان رئيس مكتب الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "وانغ يي"، قد وصل إلى موسكو يوم الثلاثاء الماضي؛ حيث التقى الضيف الصيني مع الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك مع وزير الخارجية سيرغي لافروف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.