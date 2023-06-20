اشتباكات بين النزلاء في سجن النساء يوقع 41 قتيلاً قرب العاصمة الهندوراسية

وتعاني هندوراس من تاريخ حافل بالحوادث القاتلة في السجون، حيث أفادت التقارير بمقتل 18 سجيناً في معركة عصابات في سجن في عام 2019، ومقتل أكثر من 350 شخصاً في حريق في عام 2012.