تحطم "مروحيةٍ" يُودِي بحياة 5 عسكريين هنود

قُتل خمسة عسكريين هنود، تحطمت مروحيتهم قرب حدود البلاد المتنازع عليها مع الصين؛ بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الهندية، اليوم (السبت).
وأوضحت الوزارة أن المروحية تحطمت أمس جنوب توتينج، المدينة النائية قرب الخط الذي يفصل الصين عن ولاية أروناتشال براديش الهندية (شمال شرق) التي تطالب بكين بالسيادة عليها.
وأضافت أن مراقبي الحركة الجوية، تلقوا إشارة استغاثة قبل وقوع الحادث؛ مما يشير إلى وجود عطل فني أو ميكانيكي؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأشارت إلى انتشال أربع جثث؛ فيما يحاول رجال الإنقاذ تحديد مكان الراكب الخامس والأخير.