تحطم "مروحيةٍ" يُودِي بحياة 5 عسكريين هنود

وأوضحت الوزارة أن المروحية تحطمت أمس جنوب توتينج، المدينة النائية قرب الخط الذي يفصل الصين عن ولاية أروناتشال براديش الهندية (شمال شرق) التي تطالب بكين بالسيادة عليها.