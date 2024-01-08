"رئيس الوزراء الفلسطيني": موضوع المقاصة بلا حلول حتى الآن رغم الاقتراحات الأمريكية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية: إن موضوع المقاصة ما زال يراوح مكانه، رغم تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، وعدد من زعماء العالم.
وأضاف أشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله اليوم الإثنين، أن "إسرائيل" ما زالت ترفض اقتراحات الإدارة الأمريكية حول موضوع المقاصة، مثل تحويل هذه الأموال إلى النرويج وهي تسلمها بدورها إلينا، مع أننا وافقنا على ذلك.
وأشار وفق وكالة وفا للأنباء، إلى أن "إسرائيل" خصمت 517 مليون شيقل من أموال المقاصة الشهر الماضي التي بلغت 750 مليون شيقل، فرفضنا تسلّمها.
وأعرب عن أمله أن تنتهي هذه القضية التي مضى عليها أكثر من شهرين، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم ما الذي علينا فعله في مواجهة انسداد الأفق في موضوع أموال المقاصة، هذه النقطة الرئيسة على أجندة أعمال المجلس اليوم.
يُذكر أن المقاصة الفلسطينية لدى "إسرائيل" هي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى فلسطين، أو عبر "إسرائيل" والمعابر والحدود حسب اتفاقية أوسلو، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بشكل شهري نيابة عن السلطة وتحولها لوزارة المالية وخزينة السلطة الفلسطينية.
ويبلغ معدل المقاصة، من ضرائب وإيرادات نهاية كل شهر مقابل عمولة 3%، بين 700 و800 مليون شيكل شهرياً.
وتحتفظ "إسرائيل" بهذه المبالغ بحساب فرعي لدى وزارة المالية، وتقوم باستمرار بحجز واقتطاع مبالغ منها وتحويلها كتعويضات لعائلات إسرائيلية قتل أفراد منها في عمليات فلسطينية كما تدّعي.