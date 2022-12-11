بعد إحباط محاولة قلب نظام الحكم ..ألمانيا بصدد تشديد قوانين حيازة الأسلحة

وأوضحت الوزيرة أن حركة "مواطني الرايخ" تشكل تهديدًا متناميًا لألمانيا، بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفًا في العام الماضي، من بينهم أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها، وفقًا لـ"فرانس برس".