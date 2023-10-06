مؤبّد عن كل مصاب.. القضاء الأمريكي يحكم بعشرة مؤبدات على مطلق النار داخل مترو في نيويورك

في 12 أبريل 2022، في ساعة الذروة، أقدم فرانك جيمس الذي كان يضع قناعاً واقياً من الغاز وعلى رأسه خوذة صفراء ويرتدي سترة عامل بناء برتقالية، على تفجير عبوتين دخانيتين في مقصورة مترو مزدحمة في بروكلين قبل إطلاقه النار، مثيراً حالة من الذعر.