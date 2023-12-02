للمرة الأولى.. إسرائيل تعترف بمقتل قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة

أعلن اليوم السبت جيش الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الأولى، مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، العقيد عساف حمامي، خلال هجوم السابع من أكتوبر.
وقال الجيش في بيان: "قُتل العقيد عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، في هجوم حماس في 7 أكتوبر. وخلف حمامي (40 عامًا) زوجة وثلاثة أطفال".
وبيّن أن جثة "حمامي" محتجزة لدى حركة "حماس".
وتتبع فرقة غزة الجيش الإسرائيلي، ومقرها قاعدة رعيم التي تبعد عن القطاع 7 كيلومترات، ومهمتها حراسة الحدود مع إسرائيل.
وكانت الفرقة وقاعدتها من أول أهداف هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر الماضي.