للمرة الأولى.. إسرائيل تعترف بمقتل قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة

وقال الجيش في بيان: "قُتل العقيد عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، في هجوم حماس في 7 أكتوبر. وخلف حمامي (40 عامًا) زوجة وثلاثة أطفال".