مصر.. جنوح سفينة غاز بخليج العقبة والسلطات تتأهب

وتفقّد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، موقع الحادث، حيث تبيّن أن السفينة تُدعى "كلوديا جاس" وترفع علم دولة ليبيريا، فيما وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ؛ لمتابعة الحادث والتحرك سريعًا لمواجهة تداعياته.