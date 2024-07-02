"المانحون اهتزّوا بشدّة".. أين ستذهب تبرعات حملة "بايدن" إذا انسحب من سباق الرئاسة؟

وتعرّضت السيدة الأولى "جيل بايدن" لانتقادات لاذعة بسبب دفعها زوجها الضعيف إلى الأمام، وفي الواقع فإن مبالغتها في الدعم -إصرارها على أنه حادّ كالمسامير ومديحها لأدائه في المناظرة- أمر محرج، ولكن، إلى جانب الطموحات الشخصية "من لا يريد أن يكون على غلاف مجلة فوغ هذا الشهر؟" تحاول "جيل" أيضًا حماية زوج ابنتها، وتعلم أنه دون "جو" في البيت الأبيض قد ينتهي الأمر بـ"هنتر" في السجن؛ لقد أدين بالفعل بجناية، وقد يواجه محاكمة أخرى قريبًا.