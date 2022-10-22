قصف صاروخي روسي جديد يستهدف بِنىً تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا

استهدفت ضربات روسية جديدة، بنىً تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا السبت، وفق ما أعلنته الشركة المشغلة "أوكر- إينيرغو"؛ بينما تحدث مسؤولون عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد.
وأوضحت الشركة المشغلة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القوات الروسية "نفّذت هجومًا جديدًا بالصواريخ، استهدف منشآت الطاقة للشبكات الرئيسية في المناطق الغربية لأوكرانيا"؛ مضيفة أن "نطاق الضرر يماثل أو يتجاوز تَبِعات هجوم من 10 إلى 12 أكتوبر".
وقالت "أوكر- إينيرغو": إن تقييدًا للطاقة "تم فرضه" في عدة مناطق، ومنها العاصمة كييف ومنطقتها، ووعدت بأن يقوم خبراؤها "باتخاذ كل الإجراءات لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن إلى المناطق المحرومة حاليًا من الكهرباء".
وبالتوازي، خفّض الأوكرانيون طواعيةً استهلاكهم للكهرباء من 5 إلى 20% وسطيًّا في أيام ومناطق معينة، وفق ما أفاد به مدير الشركة المشغلة فولوديمير كودريتسكي لوكالة "فرانس برس" في بيان.
وأضاف: "نعرب عن امتناننا للأشخاص الذين قلّصوا استهلاكهم في المنازل، والشركات التي قامت بذلك أيضًا".