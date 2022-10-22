قصف صاروخي روسي جديد يستهدف بِنىً تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا

وقالت "أوكر- إينيرغو": إن تقييدًا للطاقة "تم فرضه" في عدة مناطق، ومنها العاصمة كييف ومنطقتها، ووعدت بأن يقوم خبراؤها "باتخاذ كل الإجراءات لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن إلى المناطق المحرومة حاليًا من الكهرباء".