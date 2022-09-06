قصف إسرائيلي لمطار حلب يؤدي لأضرار مادية وخروجه عن الخدمة

أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري اليوم الثلاثاء أن هجومًا جويًّا إسرائيليًّا استهدف مطار حلب الدولي بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، وأدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار، وخروجه عن الخدمة، وفقًا لـ"العربية نت".