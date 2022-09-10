رسمياً.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً على العرش البريطاني

وخلف تشارلز، البالغ من العمر 73 عاماً، والدته على الفور يوم الخميس لكن مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، سيعلن تنصيبه اليوم السبت، في مراسم مع مسؤولين يرتدون ملابس تقليدية.