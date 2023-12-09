هجوم بصواريخ يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

وتعرّضت كذلك، الجمعة، القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لخمس هجمات إضافية؛ استهدفت قاعدة عين الأسد في غرب العراق مرتين، فيما شنّت ثلاث هجمات مماثلة في سوريا، بصواريخ أو مسيّرات، وفق ما أفاد به مسؤول أمريكي مفضلاً عدم كشف هويته.. وأضاف “لم تسجل إصابات أو أضرار بتلك الهجمات”.