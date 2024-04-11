كيف "نسي" الجيش الإسرائيلي حفارة ضخمة داخل قطاع غزة؟.. هنا التفاصيل

وسحبت إسرائيل جل قواتها من جنوب قطاع غزة بما في ذلك خان يونس، وفق ما أعلن الجيش ووسائل إعلام، الأحد، بعد أشهر من المعارك العنيفة مع حماس، والتي أدت إلى دمار واسع في المنطقة.