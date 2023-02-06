وساطة "بينيت" ووعْد بوتين بعدم قتل "زيلنسكي".. الكرملين يرفض التعليق

جاء ذلك أثناء الإفادة الصحفية لـ"بيسكوف" اليوم الاثنين؛ حيث لم ينفِ "بيسكوف" أو يؤكدْ تصريحات "بينيت"، التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد "وعده" في بداية الصراع في أوكرانيا، بأنه لن يأمر بتحييد "زيلينسكي"؛ مما دفع الأخير إلى نشر مقطع فيديو من مكتبه يقول فيه إنه "ليس خائفًا"؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".