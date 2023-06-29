"لا شيء يبرر موت شاب".. توقيف 150 شخصًا و"ماكرون" يدعو لاجتماع طارئ

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، توقيف 150 شخصًا ليل الأربعاء- الخميس، في أعمال عنف جديدة إثر الواقعة، منددًا بأعمال عنف "لا تُحتمل ضد رموز الجمهورية".